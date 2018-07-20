В Уфе историческое здание Третьей Соборной мечети перейдет третьим лицам?

Также предполагаются медресе «Хасания» и дом имама Сатаева М. Я. Цель Духовного управления — возрождение религиозного историко-архитектурного ансамбля.

Пока здание выглядит довольно скромно

Правда согласно ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» отчуждение имущества из государственной собственности исключительно в пользу религиозных организаций и третьих лиц законом не предусмотрено.

Но во исполнение вышеуказанного закона Постановлением Правительства РБ был утвержден «Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан ».

План составляется Минземимуществом РБ на основании решения, принятого комиссией.