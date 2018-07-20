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В Уфе историческое здание Третьей Соборной мечети перейдет третьим лицам?
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В Уфе историческое здание Третьей Соборной мечети перейдет третьим лицам? 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин направил главе республики Рустэму Хамирову официальное обращение о передаче в Центральное духовное управление мусульман России здание Третьей Соборной мечети на улице Султанова.
Также предполагаются медресе «Хасания» и дом имама Сатаева М. Я. Цель Духовного управления — возрождение религиозного историко-архитектурного ансамбля.
Пока здание выглядит довольно скромно
Правда согласно ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» отчуждение имущества из государственной собственности исключительно в пользу религиозных организаций и третьих лиц законом не предусмотрено.
Но во исполнение вышеуказанного закона Постановлением Правительства РБ был утвержден «Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан».
План составляется Минземимуществом РБ на основании решения, принятого комиссией.
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