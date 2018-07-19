Очистят и отполируют. В театральном сквере началась реставрация памятника Ленину

Реставрация памятника уже началась

В сквере перед театром оперы и балета начался ремонт памятника Владимиру Ленину. Скульптуру и постамент очистят и отполируют. Металлические детали покроют лаком. Бронзовые детали — буквы и декоративные элементы — заменят. — Будет произведен ремонт ступеней, постамента и площадки вокруг него, — сообщают в пресс-службе городской администрации. — Завершить работы на объекте планируется до начала сентября. Памятник Ленину был открыт в октябре 1954 года по заказу Пермского облисполкома. Автором памятника стал народный художник РСФСР Георгий Нерода.