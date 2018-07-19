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Очистят и отполируют. В театральном сквере началась реставрация памятника Ленину
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Очистят и отполируют. В театральном сквере началась реставрация памятника Ленину 

59.ru 54 минуты назад
Фото: 59.ru
Реставрация памятника уже началась
В сквере перед театром оперы и балета начался ремонт памятника Владимиру Ленину. Скульптуру и постамент очистят и отполируют. Металлические детали покроют лаком. Бронзовые детали — буквы и декоративные элементы — заменят. — Будет произведен ремонт ступеней, постамента и площадки вокруг него, — сообщают в пресс-службе городской администрации. — Завершить работы на объекте планируется до начала сентября. Памятник Ленину был открыт в октябре 1954 года по заказу Пермского облисполкома. Автором памятника стал народный художник РСФСР Георгий Нерода.
Ранее стало известно, что в Перми поставят памятник великому князю Михаилу Романову. Автором проекта стал Алексей Матвеев, известный по скульптуре фотографа в композиции «Пермяк — соленые уши» и памятнику кардиохирургу Сергею Суханову.
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