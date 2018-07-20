НКО Северного Кавказа представят свои проекты на форуме «Архыз XXI»

ЧЕРКЕССК , 20 июля. / ТАСС /. Презентация проектов некоммерческих организации (НКО) и конкурс лучших волонтерских практик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) состоятся в рамках V Гражданского форума «Архыз XXI», который открывается в пятницу на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ», который выступает организатором форума.

"Особенности юбилейного форума — выставка достижений НКО, конкурс волонтерских практик «ДоброСКФО», инкубатор проектных идей. На выставке будут представлены по три проекта от всех семи регионов округа. Большинство проектов — победители конкурса Фонда президентских грантов. Многие из них направлены на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и незащищенных слоев населения, пропаганду здорового образа жизни", — сказали в организации.

По данным пресс-службы, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край презентуют проекты по профилактике наркомании и алкоголизма, реабилитации и социализации детей-инвалидов, защите прав и свобод человека, охране окружающей среды.

Кабардино-Балкария и Чечня поделится опытом поддержки детских и молодежных инициатив, возрождения и развития традиционных ремесел республики, Северная Осетия — профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, популяризации родного языка. Ингушетия Дагестан представят проекты, призванные повысить качество жизни пожилых людей, посвященные развитию донорства, патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

Конкурс волонтеров

Одним из основных событий форума станет конкурс лучших волонтерских практик «ДоброСКФО», приуроченный к Году добровольца и волонтера в России . Конкурс проводится в номинациях «Миссия выполнима», «Территория добра», «Наследие», «Послы дружбы» и «Просвещение».

На форуме будут представлены волонтерские проекты, направленные на организацию комфортной городской среды и сохранение экологии, оказание помощи детям, сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма. Заявлены также инициативы в области популяризации науки и технического прогресса, здорового образа жизни, адаптации граждан к новым цифровым реалиям, а также проекты в сферах здравоохранения, публичной дипломатии и межнациональных отношений.

"Шорт лист конкурса, куда вошли 27 из заявленных 200 проектов, составлен по самым актуальным и действенным инициативам. В их числе такие, как благотворительный марафон «Бег ради жизни», центр поддержки добровольчества «Добровольцы Кавказа», проект «Послы русского языка», в рамках которого волонтеры ездят по разным странам мира и преподают русский язык, знакомят иностранцев с культурой и традициями русского народа", — отметил представитель пресс-службы Сергей Литовченко

Образовательные площадки

В рамках форума запланированы также мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы и инкубатор проектных идей, где представители НКО, в частности, смогут доработать свои идеи при поддержке федеральных экспертов, обсудить вопросы социального предпринимательства, механизмы сопровождения и продвижение проектов некоммерческих организаций.

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Главная тема форума в 2018 году — «Власть и НКО: объединение усилий для успешного развития России».

Ранее сообщалось, что на форум в этом году поступило более 350 заявок от некоммерческих организаций, по итогам конкурсного обора утверждено 150.

Организатор форума — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

Впервые гражданский форум «Архыз-XXI», посвященный перспективам развития Северного Кавказа, прошел летом 2014 года.