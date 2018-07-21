Глава КЧР: власти учтут в работе прозвучавшие на форуме «Архыз-XXI» инициативы НКО

АРХЫЗ / Карачаево-Черкесия /, 21 июля. / ТАСС /. Инициативы некоммерческих организации (НКО), выдвинутые на V гражданском форуме «Архыз-XXI», который проходит на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии, обязательно найдут отражение в работе органов власти. Об этом на форуме заявил глава КЧР Рашид Темрезов

"За эти пять лет вы стали не только инициаторами многих предложений, но и теми организациями и объединениями, которые их успешно решают. Я уверен, что и этот форум не станет исключением и ваши предложения обязательно найдут отражение и в нашей работе, в работе органов государственной власти субъектов России ", — сказал Темрезов.

В этом году некоммерческие организации КЧР, в частности, презентовали на форуме проекты по профилактике наркомании среди подростков, реабилитации и социализации детей-инвалидов, а также проект «Бег ради жизни» по оказанию помощи онкобольным детям, который за три года вышел на межрегиональный уровень и 2018 году объединил все субъекты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Форум «Архыз-XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 человек.

Организатор форума — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).