Эксперт: в России сложилось развитое волонтерское общество

"За последние пять лет гражданское общество России изменилось, оно стало более ответственным и четко понимает свои конкретные задачи и участие. Людей, для которых их общественная миссия является важнейшей, стало в разы больше. У нас сложилось развитое волонтерское общество, как только возникает беда или проблемы тысячи и тысячи добровольцев по первому зову собираются", — сказал Дискин.

Он отметил, что в регионах на постоянной основе работают разные волонтерские движения, такие как добровольные пожарные объединения, волонтеры, работающие в хосписах и больницах, студенческие строительные отряды.

Одним из основных событий форума стала презентация лучших волонтерских практик Северного Кавказа «ДоброСКФО», приуроченная к Году добровольца и волонтера в России. Были представлены волонтерские проекты, направленные на организацию комфортной городской среды и сохранение экологии, оказание помощи инвалидам, сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни.

История волонтерства

В Российской Федерации первое юридическое определение добровольца (волонтера) было дано федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 11 августа 1995 года. В том же году в Москве состоялся первый Российский форум добровольцев. Во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов появились некоммерческие, общественные и благотворительные организации, к деятельности которых стали привлекаться волонтеры.

Сейчас российских волонтеров объединяют такие крупные организации, как Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», Союз волонтерских организаций и движений и другие.

По данным Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), в 2016 году в России было 4 млн 168 тыс. 228 добровольцев. В 2017 году доля волонтеров среди молодого населения выросла на 27% и достигла 5 млн 283 тыс. 778 человек — примерно 16,8% от общей численности молодежи (31,4 млн) или почти 3,6% от всего населения РФ (146,8 млн).