Более 350 заявок поступило от НКО на участие в гражданском форуме «Архыз XXI»

ЧЕРКЕССК , 19 июля. / ТАСС /. Ставрополье Карачаево-Черкесия (КЧР) лидируют по количеству заявок на V Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI», который пройдет с 20 по 22 июля на одноименном курорте в КЧР. Всего от некоммерческих организаций округа поступило более 350 заявок, утверждены 150, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ» — организатора форума.

"Интерес к форуму растет с каждым годом, на юбилейное мероприятие от НКО поступило более 350 заявок (свыше 200 заявок в 2017 году — прим. ТАСС), утверждено на участие 150. Самые активные в этом году регионы — Ставропольский край и Карачаево-Черкесия, от них поступило по 80 заявок", — сказали в организации.

Там добавили, что в 2018 году изменилась концепция проведения форума — отбор участников проводился на конкурсной основе. «Отбор прошли НКО, которые показали наибольшую активность, все участники с качественными проектами. Большинство некоммерческих организаций — социально ориентированные», — рассказали в пресс-службе.

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Главная тема форума в 2018 году — «Власть и НКО: объединение усилий для успешного развития России ». В рамках форума пройдут семинары, выставки, мастер-классы, круглые столы, заседания с участием представителей органов власти и почетных гостей.

Организатор мероприятия — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке полпредства президента России в СКФО и правительства Карачаево-Черкесии.

Впервые гражданский форум «Архыз-XXI», посвященный перспективам развития Северного Кавказа, прошел летом 2014 года.