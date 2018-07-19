Экс-советник Трампа: ∎Мы воюем с Китаем. Мы выигрываем∎

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Бывший главный советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что США десятилетиями втянуты в торговый конфликт с Китаем. По его мнению, противостояние может закончиться только победой Вашингтона.

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"Мы воюем с Китаем", — заявил Бэннон, похвалив действия Трампа, направленные на эскалацию конфликта с КНР. «Мы выигрываем», — добавил он. Ранее экс-советник президента США сделал провокационное заявление о том, что Трамп знает, что должен «объединить Запад против роста тоталитарного Китая». При этом для Бэннона есть только один вариант окончания «торговой войны» с КНР: с США в качестве победителей. «Это закончится победой. Победа — это когда они дают полный доступ к своим рынкам», — заявил он. При этом Бэннон утверждает, что к нему все еще прислушиваются в Белом доме. Сам он контактирует с должностными лицами, а с президентом общается через адвокатов, сообщил экс-чиновник в интервью CNBC. Бэннон покинул Белый дом год назад. И заявил, что у него нет желания туда возвращаться. «Я ненавидел каждую секунду», — сказал он. Стив Бэннон — бывший главный стратег, старший советник 45-го президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам, он был одним из наиболее влиятельных сотрудников администрации президента. Именно Бэннон являлся главным инициатором «торговой войны» между США и Китаем.