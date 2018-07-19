Орешкин: торговые войны станут одной из главных тем саммита БРИКС 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге 25-27 июля, уделят особое внимание теме мировой торговли в контексте торговых войн, которые сейчас разворачиваются между США и Китаем, ожидает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Специфика — это тот фон, который для очередного саммита БРИКС присутствует, то что мы находимся в том моменте, когда США и Китай чуть ли не каждую неделю объявляют о новых мерах [ограничений в торговлe] — торговая война. Поэтому дискуссия лидеров именно по торговой повестке в такой момент очень важна, чтобы координировать позиции. И двусторонние встречи, которые пройдут, они тоже будут этих вопросов касаться", — сказал он в рамках дискуссии на тему «Новые центры развития и их роль в экономическом обустройстве мира» клуба Валдай.