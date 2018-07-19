На саммите БРИКС обсудят торговую войну между Китаем и США 

В дискуссиях внутри ВТО у стран БРИКС зачастую разные позиции, но, в отличие от «большой семерки», они едины в понимании принципов международной торговли, отметил Орешкин, выступая на площадке Валдайского клуба в преддверии встречи лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге. Китай, Индия, затем Россия уже оспорили американские пошлины на сталь и алюминий в ВТО, кроме того, Китай и Россия ввели пошлины на ряд товаров из США. Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином становится все острее, и в такой момент важна дискуссия между лидерами стран для координации позиций, сказал Орешкин.
Важным элементом повестки БРИКС станет переход к расчетам в национальных валютах, здесь к практическим шагам Россию подтолкнула эскалация санкций, а Китай — торговая война с США, отметил Орешкин. К 2014 году расчеты внутри БРИКС шли почти только в долларах, с 2015 года роль доллара стала снижаться.
Сотрудничество в области финансов внутри БРИКС переходит от деклараций к практической реализации, считает Орешкин. Стороны готовят правила работы Пула условных валютных резервов, созданного БРИКС в 2015 году в объеме 100 миллиардов долларов на случай, если одной из стран срочно потребуется долларовая ликвидность. России такая помощь не понадобится, заверил Орешкин, но она заинтересована в ресурсах Нового банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Фактически они должны занять освободившееся место Всемирного банка и ЕБРР, отказавшихся от работы в России.