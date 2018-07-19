Жиньяк: «Жиру — бесценный футболист для сборной Франции»

Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк высказался о выступлении форварда Оливье Жиру на ЧМ-2018.

"Оливье много трудился на благо команды. Такой футболист бесценен. Иногда у него не получается забить, однако его готовность работать на команду невозможно оценить.

Жиру не забивал на мундиале? Тут нечего обсуждать. У него собственный стиль. На Евро-2016 он забил три гола, однако в итоге Франция уступила в финале. Сейчас он не забил ни разу в семи играх, но стал чемпионом мира", — приводит слова Жиньяка Footmercato.