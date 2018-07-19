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Жиньяк: «Жиру — бесценный футболист для сборной Франции»
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Жиньяк: «Жиру — бесценный футболист для сборной Франции» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк высказался о выступлении форварда Оливье Жиру на ЧМ-2018.
"Оливье много трудился на благо команды. Такой футболист бесценен. Иногда у него не получается забить, однако его готовность работать на команду невозможно оценить.
Жиру не забивал на мундиале? Тут нечего обсуждать. У него собственный стиль. На Евро-2016 он забил три гола, однако в итоге Франция уступила в финале. Сейчас он не забил ни разу в семи играх, но стал чемпионом мира", — приводит слова Жиньяка Footmercato.
Франция стала триумфатором чемпионата мира, обыграв в финале Хорватию (4:2).
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