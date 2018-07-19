Жиньяк: «Такому игроку как Жиру, нет цены»

«Он мой большой друг. Жиру много работал для команды. Такой игрок не имеет цены. Он играет с сердцем, с желанием, иногда у него не получается забить, но его работоспособность все окупает. Его малое количество голов для меня не дискуссия. На Евро-2016 он забил три гола и отдал три голевые передачи, но сборная не выиграла турнир. А на ЧМ-2018 в семи матчах у него не было голов, но есть чемпионство», — приводит слова Жиньяка Multimedios.