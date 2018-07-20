Ещё
Россия запустила новую ракету системы ПРО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия запустила новую ракету системы ПРО 

News.ru 21 час назад
Фото: News.ru
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялись успешные пуски новой российской ракеты системы ПВО. Испытания провел боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.
Как заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», пишет газета Минобороны «красная звезда».
В четверг, 19 июля, Минобороны опубликовало кадры испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которая обладает полной неуязвимостью к существующим и перспективным системам ПРО и ПВО.
News.ru: последние новости
Полиция опознала второго предполагаемого убийцу Тена Сирийские Фуа и Кефрая полностью эвакуированы Меркель собирает оружие Трампу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Москва должна нам $12 млрд»136
«Газпрому» перекрывают трубу758
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Назван размер материнского капитала после «разморозки»33
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение