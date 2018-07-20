Россия запустила новую ракету системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялись успешные пуски новой российской ракеты системы ПВО. Испытания провел боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.

Как заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько , «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», пишет газета Минобороны «красная звезда».

В четверг, 19 июля, Минобороны опубликовало кадры испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которая обладает полной неуязвимостью к существующим и перспективным системам ПРО и ПВО.