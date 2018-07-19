Гости из Индии и Ирана оценили высокий уровень автоматизации на ТЭЦ «Академическая»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Делегации бизнесменов из Ирана и студентов из Индии в июле познакомились с инновациями ТЭЦ «Академическая» в одноименном районе Екатеринбурга. Иранские бизнесмены, в частности, отметили высокий уровень процессов автоматизации, в том числе систем автоматического управления электротехнической части и паровых котлов российских разработчиков. Об этом рассказали в пресс-службе АО «РСГ Академическое».

Как отмечается в сообщении akademekb.ru, а прошлой неделе специалисты ТЭЦ провели и экскурсию для студентов из Индии, обучающихся в Екатеринбурге по программе Летнего университета Уральского федерального университета (УрФУ). Третьекурсники Института управления предпринимательством и инженерии Вишваникетана занимаются разработкой индивидуальных проектов водоподготовки, получении качественной воды или очистки сточных вод для сброса в водоемы. В Екатеринбурге они посещают лекции и накапливают практический материал на местных производствах.

Студентам рассказали об устройстве и принципах работы системы технического водоснабжения и охлаждения блока парогазовой установки (ПГУ), о новых технологиях и современном оборудовании водного хозяйства станции. В химическом цехе будущим инженерам продемонстрировали поэтапную технологию водоподготовки на нужды станции.

"Особое внимание студентов привлекла система очистки воды с использованием ионно-обменных и мембранных технологий. Их применение минимизирует участвующие в водоподготовке площади и оборудование, что позволяет экономить на собственных нуждах электростанции. Как и предыдущих иностранных гостей, индийцев удивили возможности автоматического управления на всех участках", — сказано в сообщении.

На электростанции регулярно проходят экскурсии для школьников, студентов, коллег-энергетиков из других регионов, представителей промышленности и бизнеса. В феврале 2018 ТЭЦ «Академическая» стала площадкой для экскурсионной программы «Новые технологии в энергетике», а в марте на ТЭЦ стартовала программа по обучению молодых специалистов.

По сообщению пресс-службы "Т плюс" , сейчас на станции готовятся к визиту почётных граждан Екатеринбурга в рамках празднования Дня города, который в этом году будет отмечаться 18 августа.

О ТЭЦ ТЭЦ «Академическая» введена в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Инвестиции в проект составили 11,8 млрд рублей. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 230 МВт, тепловая — 403 Гкал/ч. Реализация проекта позволила ликвидировать энергодефицит в Академическом районе и юго-восточной части Екатеринбурга, снизить себестоимость тепловой и электрической энергии и создать новые возможности для развития уральского мегаполиса. ТЭЦ позволит обеспечить теплом 350 детских садов, 210 школ и более 200 многоэтажных домов (около 100 тыс. квартир).

О районе «Академический»

Район Академический — крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС» (до ребрендинга в марте 2013 года — девелоперская компания «Ренова-СтройГруп»). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4 млн кв. м. Архитекторы проекта — бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года. Академический входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

АО «РСГ Академическое». Отдел продаж: Екатеринбург, ул. Сахарова, 57 Пн-пт — 9.00 — 21.00 Сб-вс — 10.00 — 15.00 Телефон +7 343 222-7-222