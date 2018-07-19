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Дети в зауральском лагере не могут помыться без предварительной записи
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Дети в зауральском лагере не могут помыться без предварительной записи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Газета 45
Подопечные оздоровительных лагерей Зауралья записываются в очередь, чтобы попасть в душ. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Общественники курганского регионального штаба ОНФ проверили лагеря Зауралья. Они отметили, что большинство зданий нуждаются в косметическом ремонте и новом медицинском оборудовании. Число экскурсий и мероприятий слишком низкое. Отдыхающие в лагере «Романтика» дети не попадут в душ, если не запишутся в очередь. Проблемой стало маленькое количество мест в душевых кабинках. Одновременно с этим заполняемость учреждения составила 78%.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин заявил, что мониторинг был проведен не просто так. Теперь предстоит сформулировать предложения для решения проблем и улучшения качества пребывания в оздоровительных лагерях.
«Привести в порядок помещения для детей не является сложной задачей, а для обновления оборудования и инвентаря необходима более настойчивая и инициативная работа с властями», — отметил он.
Более 25 тысяч детей научили плавать в лагерях Московской области. Подростков обучили плавать, чтобы снизить количество несчастных случаев на водоемах.
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