Дети в зауральском лагере не могут помыться без предварительной записи

Подопечные оздоровительных лагерей Зауралья записываются в очередь, чтобы попасть в душ. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Общественники курганского регионального штаба ОНФ проверили лагеря Зауралья. Они отметили, что большинство зданий нуждаются в косметическом ремонте и новом медицинском оборудовании. Число экскурсий и мероприятий слишком низкое. Отдыхающие в лагере «Романтика» дети не попадут в душ, если не запишутся в очередь. Проблемой стало маленькое количество мест в душевых кабинках. Одновременно с этим заполняемость учреждения составила 78%.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин заявил, что мониторинг был проведен не просто так. Теперь предстоит сформулировать предложения для решения проблем и улучшения качества пребывания в оздоровительных лагерях.

«Привести в порядок помещения для детей не является сложной задачей, а для обновления оборудования и инвентаря необходима более настойчивая и инициативная работа с властями», — отметил он.