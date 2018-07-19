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Чемпионат Дагестана по перетягиванию каната пройдет в Махачкале
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Чемпионат Дагестана по перетягиванию каната пройдет в Махачкале 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Чемпионат Дагестана по перетягиванию каната пройдет в МахачкалеКоманды Дагестана по перетягиванию каната приглашаются к участию в чемпионате республики, который состоится 28 июля на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.
Соревнования проводятся на призы чемпиона России и победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Арсланали Абдуллаева.
Организаторы турнира: Ассоциация общественных организаций «ПАТРИОТЫ», молодежная организация «Ванадеш». Содействие в проведении мероприятия оказывает министерство по физической культуре и спорту республики, а также региональная федерация перетягивания каната.
Команды-участницы будут состязаться в двух возрастных категориях: 720 и 1000 кг.
Чемпионат Дагестана проводится в целях формирования сборной Дагестана для участия в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в этом году в Грозном.
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