Чемпионат Дагестана по перетягиванию каната пройдет в Махачкале

Чемпионат Дагестана по перетягиванию каната пройдет в МахачкалеКоманды Дагестана по перетягиванию каната приглашаются к участию в чемпионате республики, который состоится 28 июля на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале

Соревнования проводятся на призы чемпиона России и победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Арсланали Абдуллаева.

Организаторы турнира: Ассоциация общественных организаций «ПАТРИОТЫ», молодежная организация «Ванадеш». Содействие в проведении мероприятия оказывает министерство по физической культуре и спорту республики, а также региональная федерация перетягивания каната.

Команды-участницы будут состязаться в двух возрастных категориях: 720 и 1000 кг.