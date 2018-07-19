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В Group-IB сообщили, что за хакерской атакой на ПИР Банк стоит группа MoneyTaker
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В Group-IB сообщили, что за хакерской атакой на ПИР Банк стоит группа MoneyTaker 

ТАСС 58 минут назад
Москва, 19 июля. /ТАСС/. За атакой на российский ПИР Банк, обернувшейся хищением с его счетов десятков миллионов рублей, стоит группа MoneyTaker, сообщила Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и располагающая крупнейшей криминалистической лабораторией в Восточной Европе.
По данным газеты «Коммерсантъ» в ночь с 3 на 4 июля из банка было похищено 58 млн рублей. Глава Сбербанка, российского лидера по внедрению информационных технологий, Герман Греф заявлял, что атаку на ПИР Банк совершила группа Carbanak.
Однако Group-IB, конкурент «дочки» Сбербанка по анализу и предотвращению киберугроз, заявляет, что эта информация не подтвердилась.
"Исследовав зараженные рабочие станции и сервера финансовой организации, криминалисты Group-IB собрали неопровержимые цифровые доказательства причастности к краже хакеров из MoneyTaker. В частности, экспертами были обнаружены инструменты, которые ранее уже использовала группа MoneyTaker для проведения атак на банки, вредоносные программы, позволяющее однозначно атрибутировать инцидент, IP-адреса, с которых проводилось управление вредоносными программами, а также сам метод проникновения в сеть", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы Group-IB.
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