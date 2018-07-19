23-летний Яков Щетников пропал в Нижегородской области 

23-летнего Якова Щетникова разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Как отмечается в сообщении,15 июля, в воскресенье, он отправился купаться на реку Оку в Володарске и пропал.
Рост пропавшего 180 см. У него среднее телосложение. Пропавший мужчина — лысый, у него голубые глаза.
В день своего исчезновения Яков Щетников был одет в белую футболку, серую кофту, камуфляжные штаны и белые носки.
У него есть шрам на голове и круглый шрам на правой ноге.
Всех, обладающих информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 102.
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