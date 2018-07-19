Любителей головоломок и ребусов ждут в «Меридиане» 

Участники квеста «Кругосвтка» соберутся сегодня в 12 часов.
Дети Обручевского района смогут принять участие «Интеллектуальном марафоне» в рамках мегаквеста «Кругосветка». Участники проекта уже пересекли экватор, впереди Северная и Южная Америка, Австралия и Антарктида. 29 июля в 12:00 ждум юных путешественников на финальной игре. Ребята станут участниками викторины «Думай! Знай! Познавай!». Будут оригинальные вопросы о далёких городах и странах, командные состязания и увлекательные открытия.
Участие бесплатно, необходима регистрация: http://meridiancentre.ru/meropriyatiya/mega-kvest-krugosvetka-avstraliya-i-antarktida_3684/.