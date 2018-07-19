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Белое платье и кроссовки: по улицам Самары побегут невесты
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Белое платье и кроссовки: по улицам Самары побегут невесты 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Главное условие — подвенечное платье
В Самаре 19 августа пройдет необычное спортивное мероприятие. В нем примут участие дамы в свадебных платьях. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
— После яркого чемпионата мира по футболу мы хотим сделать мир еще прекраснее! Приглашаем всех желающих, независимо от семейного положения и возраста. Главное условие — наличие свадебного платья, — рассказали организаторы.
Во время марафона вместе с невестами пробегут фотографы и операторы. Участниц также ждут сюрпризы от организаторов и партнеров.
Заявки на участие в свадебном забеге можно подавать в группе проекта. Количество мест ограничено.
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