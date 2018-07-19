Белое платье и кроссовки: по улицам Самары побегут невесты

Главное условие — подвенечное платье

Самаре 19 августа пройдет необычное спортивное мероприятие. В нем примут участие дамы в свадебных платьях. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

— После яркого чемпионата мира по футболу мы хотим сделать мир еще прекраснее! Приглашаем всех желающих, независимо от семейного положения и возраста. Главное условие — наличие свадебного платья, — рассказали организаторы.

Во время марафона вместе с невестами пробегут фотографы и операторы. Участниц также ждут сюрпризы от организаторов и партнеров.

Заявки на участие в свадебном забеге можно подавать в группе проекта. Количество мест ограничено.