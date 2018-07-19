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Торнадо прошел по улицам Томска
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Торнадо прошел по улицам Томска 

360tv.ru 1 час назад
В Томске местные жители стали свидетелями необычного для средней полосы явления. По улицам города «гулял» небольшой торнадо, поднимавший столб мелкой грязи и пыли. Видео случившегося опубликовано в сообществе «Регион‐70 | Томск» социальной сети «ВКонтакте».
Автор ролика обратил внимание на то, что рядом с торнадо появился еще один — поменьше. Вихрь проследовал мимо вокзала к близлежащей заправке и потом сделался не таким явным.
«Вот и мы дожили до торнадо… Меняется климат», — написала в комментариях жительница города.
«Следующими должно быть падающие с небес морские гады… судный день близко», — добавили под публикацией.
Один пользователь заявил, что на видео изображен обычный вихрь, не представляющий из себя ничего необычного.
Сила «торнадо» в России едва ли сравнится с мощью этого разрушительного явления в США, от которого нередко страдают американцы. На прошлой неделе в Северной Дакоте из-за торнадо погиб новорожденный ребенок. Еще 20 пострадали.
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