Члены Общественных советов полиции и ОНК проверили Курганский ЛО МВД

16 июля в рамках акции «Общественный контроль в дежурке» представители Общественных советов и общественной наблюдательной комиссии посетили Курганский линейный отдел МВД России на транспорте с целью проверки деятельности дежурной части.

В мероприятии приняли участие: член Общественного совета при УТ МВД России по УрФО Лидия Аникина, член Общественного совета при Курганском ЛО МВД России на транспорте Вячеслав Аванесов и член общественной наблюдательной комиссии по Курганской области Сергей Штангеев. В ходе проверки деятельности дежурной части на вопросы общественников ответил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка капитан полиции Дмитрий Пухов.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, общественники оценили доступность линейного отдела полиции для граждан, возможность гражданам подать заявление о преступлении или происшествии, наличие на стендах необходимой для этого информации, проверили наличие нормативно-правовой и справочной литературы, качество систем видеонаблюдения. Также общественники оценили условия работы сотрудников транспортной полиции, удобство помещений для отдыха и приема пищи. На все возникавшие в ходе проверки вопросы общественников заместитель начальника полиции дал подробные разъяснения и ответы.

Фото пресс-службы УТ МВД России по УрФО

По результатам проведенного мониторинга была заполнена карта проверки, а также внесены записи в книгу замечаний и предложений проверяющих.

Кроме того, общественники посетили комнату полиции на железнодорожном вокзале станции Курган , где оценили культуру поведения полицейских, их внешний вид, состояние служебного помещения, информацию, размещенную на стендах, а также соблюдение сотрудниками транспортной полиции прав и свобод гражданин. В целях повышения качества прямой и обратной связи полиции с гражданским обществом, членом Общественного совета при УТ МВД России по УрФО Лидия Аникина проверила работу прямой связи «Гражданин — Полиция».

Подводя итоги проверки дежурной части Курганского линейного отдела МВД России на транспорте, общественники оценили хорошее состояние помещений и отметили, что существенных нарушений не имеется. В завершении проверки заместитель начальника полиции капитан полиции Алексей Пухов поблагодарил общественников и наблюдателей за помощь и содействие и пообещал, что по возможности выявленные недостатки будут устранены.