Конец мороке: в Екатеринбурге почтовые бандероли упакуют в пластик

В екатеринбургские отделения почтовой связи поступили новые пластиковые пакеты для пересылки заказных бандеролей.

Как сообщила «Уралинформбюро» руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина, нововведение позволит потребителям сократить время на отправку заказной бандероли, а сотрудникам оператора — на приемку и обработку отправлений.

"Ранее для отправки бандероли нашим клиентам необходимо было взвесить вложение, рассчитать исходя из этого точную стоимость пересылки, купить марки необходимого номинала и наклеить их. Теперь для отправки бандероли достаточно приобрести один из конвертов с литерой «К», упаковать в него документ или печатные издания и отдать его оператору", — пояснила замгенерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова

Пластиковые конверты, имеющие усиленные степени защиты, предназначены для отправки письменной корреспонденции и печатных изданий весом до 0,5 килограмма, 1 килограмма и 2 килограммов.

Фото: ФГУП «Почта России» (макрорегион Урал)

Стоимость пакета составляет 120, 185 и 310 рублей соответственно.