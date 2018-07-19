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В Челябинской области многодетную мать осудили за убийство младенца
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В Челябинской области многодетную мать осудили за убийство младенца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА новости. Челябинский облсуд оставил в силе приговор районного суда, которым за убийство новорожденного местная жительница, мать пятерых детей была осуждена к 2 годам колонии общего режима, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, женщина в ночь с 27 на 28 января в Троицке в хозпостройке во дворе дома своих знакомых, у которых временно проживала, самостоятельно родила доношенного мальчика, но, не желая его воспитывать, задушила. Приговором Троицкого городского суда местная жительница осуждена по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного) к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Прокуратура поясняет, что осужденная и ее адвокат, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, обжаловали приговор в Челябинском областном суде. При этом просили учесть, что она является матерью пятерых несовершеннолетних детей.
"Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора, материалов дела, согласно которым все дети осужденной с декабря 2017 года находятся в казенных учреждениях на полном государственном обеспечении, оставил жалобы без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, уточняет прокуратура.
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