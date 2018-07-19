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В Приамурье из-за паводка нарушено транспортное сообщение в шести районах
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В Приамурье из-за паводка нарушено транспортное сообщение в шести районах 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Транспортное сообщение нарушено в шести районах Амурской области из-за обострившейся паводковой ситуации, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства транспорта и строительства.
"По оперативной информации дорожных служб затруднено движение на автомобильных дорогах в Серышевском, Мазановском, Ивановском, Свободненском, Зейском районах Амурской области. По-прежнему отсутствует проезд на участке автомобильной дороги регионального значения «Джалинда — Воскресеновка» Сковородинского района", — говорится в сообщении.
Размыв подходов к мосту произошел в Серышевском районе на участке дороги регионального значения «Белогорск — Серышево — Фроловка», здесь работает техника, для безопасности ведется патрулирование. Дорожники работают на участке дороги «Благовещенск — Свободный», где накануне произошел перелив через дорожное полотно, что также повлияло на движение автомобилей на подъезде к двум селам района Костюковка и Малая Сазанка.
Разлив воды блокировал проезд по автодороге «Введеновка — Февральск — Экимчан», который соединяет север и северо-восток области. По словам главы Мазановского района Михаила Пивня, дорожные службы находятся в режиме готовности, как только уровень воды спадет, они приступят к восстановительным работам.
"Затруднен проезд в Зейском районе на участках автомобильной дороги регионального значения "Зея — Золотая гора" на 45 км произошел перелив воды, размыты временные объездные дороги на ремонтных участках 52 км и 57 км. Для водопропуска перекопан проезд на участке дороги Ивановка — Успеновка Ивановского района, организован объезд участка", — добавили в минтрансе.
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