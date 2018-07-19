В Приамурье из-за паводка нарушено транспортное сообщение в шести районах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. / ТАСС /. Транспортное сообщение нарушено в шести районах Амурской области из-за обострившейся паводковой ситуации, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства транспорта и строительства.

"По оперативной информации дорожных служб затруднено движение на автомобильных дорогах в Серышевском, Мазановском, Ивановском, Свободненском, Зейском районах Амурской области. По-прежнему отсутствует проезд на участке автомобильной дороги регионального значения «Джалинда — Воскресеновка» Сковородинского района", — говорится в сообщении.

Размыв подходов к мосту произошел в Серышевском районе на участке дороги регионального значения «Белогорск — Серышево — Фроловка», здесь работает техника, для безопасности ведется патрулирование. Дорожники работают на участке дороги «Благовещенск — Свободный», где накануне произошел перелив через дорожное полотно, что также повлияло на движение автомобилей на подъезде к двум селам района Костюковка и Малая Сазанка.

Разлив воды блокировал проезд по автодороге «Введеновка — Февральск — Экимчан», который соединяет север и северо-восток области. По словам главы Мазановского района Михаила Пивня, дорожные службы находятся в режиме готовности, как только уровень воды спадет, они приступят к восстановительным работам.