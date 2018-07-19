Водитель «Дэо Нексии» погиб в аварии на глубоком обходе Красноярска 

Примерно в 11:45 утра на глубоком обходе Красноярска водитель «Део» не рассчитал дистанцию и оказался на встречной полосе в опасной близости от «Газели». В последнюю секунду он успел изменить траекторию движения и ушёл от полностью лобового столкновения. Тем не менее, удар по касательной изуродовал ходовую часть «Газели» и практически уничтожил «Дэо». Куски искореженного металла валяются на протяжении нескольких десятков метров. По предварительной информации водитель легковушки погиб, его тело видно на видеозаписи регистратора. Пассажира автомобиля в тяжелом состоянии отправили в больницу.