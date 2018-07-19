Водитель «Дэо Нексии» погиб в аварии на глубоком обходе Красноярска 

АиФ Красноярск: последние новости

Слепой путешественник едет через всю Россию и посетит Красноярск

Красноярец Александр Смол рассказал о своём новом шоу на Первом канале

В Красноярске 5 человек узнали о страшном диагнозе во время проверки на ВИЧ