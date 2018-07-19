Марочная структура автопарка Москвы

Марочная структура автопарка Москвы Исследование «Автостат Инфо» показало, что в Москве по состоянию на начало 2018 года числится 4,031 млн легковых машин.

В марочной структуре автопарка столицы преобладают автомобили марки LADA — 605 224 ед. Второй по емкости парка автомобильной маркой является Nissan. Аналитики насчитали в столице 237 950 машин марки Nissan. На третьем месте — KIA. Объем парка автомобилей этой марки в Москве составляет 227 126 ед. Кроме того, в автопарке столицы насчитывается 218 954 автомобиля марки Toyota и 207 657 машин Volkswagen. В топ-10 автомобильных марок, занимающих наибольшую долю в автопарке Москвы, входят также Hyundai (207 364 авто), Ford (195 070 ед.), Mercedes-Benz (157 892 авто), а также Mitsubishi (137 045 шт.) и BMW (135 498 ед.).

Наше исследование также показывает, что в автомобильном парке Москвы преобладают машины, произведенные до 2008 года. Всего таких автомобилей здесь 1 690 513 автомобилей. Машин производства 2012 года в столичном автопарке насчитывается 325 807 ед., а автомобилей производства 2008 года — 307 271 ед.

В объеме всего автопарка столицы на иномарки приходится 3,063 млн машин, что соответствует доле в 76%, а на автомобили российских марок — 967,8 тыс. (доля — 24%).