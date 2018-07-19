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На 30 тыс. руб оштрафовали красногородского чиновника за дробление контракта
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На 30 тыс. руб оштрафовали красногородского чиновника за дробление контракта 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
На 30 тысяч рублей оштрафовали главу Красногородского района за дробление контракта, сообщили АиФ-Псков в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В период с июня по декабрь 2017 года глава поселения заключил 9 договоров, касающихся содержания автомобильных дорог на территории поселения, с единственных подрядчиком, на общую сумму около 400 тыс. рублей.
Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тех же работ с одним и тем же лицом на сумму до 100 тыс. рублей, при условии, что данный подрядчик не является единственным хозяйствующим субъектом, является искусственным дроблением одного вида работ и уходом от конкурсных процедур размещения заказов.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.
Постановлением УФАС России по Псковской области глава администрации сельского поселения «Красногородская волость» признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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