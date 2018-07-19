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«Автомобилист» поздравил Коваржа с 30-летием
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«Автомобилист» поздравил Коваржа с 30-летием 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чешский голкипер перешел в екатеринбургский клуб в прошлом году из "Северстали". До этого с 2013 по 2016 он также играл за «Автомобилист». Всего в КХЛ он провел 161 игру.
— Сегодня 30 лет исполняется стражу наших ворот — Якубу Коваржу! Желаем ему здоровья, счастья в семье, уюта и тепла в доме, а на льду — успехов и удачи, — отмечается в сообщении.
🎉Сегодня 30 лет исполняется стражу наших ворот — Якубу Коваржу! Желаем ему здоровья, счастья в семье, уюта и тепла в доме, а на льду — успехов и удачи! pic.twitter.com/JJUYmuOuxY
— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 19 июля 2018 г.
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