«Автомобилист» поздравил Коваржа с 30-летием

Чешский голкипер перешел в екатеринбургский клуб в прошлом году из "Северстали" . До этого с 2013 по 2016 он также играл за «Автомобилист». Всего в КХЛ он провел 161 игру.

— Сегодня 30 лет исполняется стражу наших ворот — Якубу Коваржу! Желаем ему здоровья, счастья в семье, уюта и тепла в доме, а на льду — успехов и удачи, — отмечается в сообщении.

🎉Сегодня 30 лет исполняется стражу наших ворот — Якубу Коваржу! Желаем ему здоровья, счастья в семье, уюта и тепла в доме, а на льду — успехов и удачи! pic.twitter.com/JJUYmuOuxY

— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 19 июля 2018 г.