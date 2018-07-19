Центр Рязани великолепный совершенно — Яков Уринсон, экс-министр экономики

«Вот Рязань упоминали. Не так давно там был. Когда я был председателем совета директоров Рязанской ГРЭС, я в тех краях часто бывал, — говорит Уринсон. — Помню Рязань, и там центр города был совсем, мягко говоря, некрасивый. Не очень чистый.

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