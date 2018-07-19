В эфире радиостанции «Эхо Москва» бывший министр экономики России, доктор экономических наук, профессор ВШЭ Яков Уринсон поделился своими впечатлениями о Рязани.
«Вот Рязань упоминали. Не так давно там был. Когда я был председателем совета директоров Рязанской ГРЭС, я в тех краях часто бывал, — говорит Уринсон. — Помню Рязань, и там центр города был совсем, мягко говоря, некрасивый. Не очень чистый.
Досье
Яков Уринсон, российский государственный деятель, экономист, заместитель председателя правительства России, министр экономики России в 1997-1998 годах. Член президиума Российского еврейского конгресса.