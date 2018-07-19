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Лесопользователь по требованию прокурора уплатил в бюджет 8 миллионов
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Лесопользователь по требованию прокурора уплатил в бюджет 8 миллионов 

Карельские вести 59 минут назад
Общая задолженность предприятия по арендной плате перед бюджетной системой составляет более 15,6 млн рублей.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение „ФинТек“ требований лесного законодательства в части своевременного внесения платы за пользование лесами.
— Предприятие, осуществляющее деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, по состоянию на 13 июня 2018 года имело задолженность по арендной плате перед бюджетной системой за использование участка лесного фонда в размере более 15,6 млн рублей, — сообщили в ведомстве.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура внесла генеральному директору научно-производственного объединения „ФинТек“ представление.
По результатам рассмотрения представления погашена задолженность предприятия перед государством по арендным платежам на сумму 8 млн 358 тыс. рублей.
Надзорные мероприятия в указанной сфере продолжаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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