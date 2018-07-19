Лесопользователь по требованию прокурора уплатил в бюджет 8 миллионов

Общая задолженность предприятия по арендной плате перед бюджетной системой составляет более 15,6 млн рублей.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение „ФинТек“ требований лесного законодательства в части своевременного внесения платы за пользование лесами.

— Предприятие, осуществляющее деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, по состоянию на 13 июня 2018 года имело задолженность по арендной плате перед бюджетной системой за использование участка лесного фонда в размере более 15,6 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура внесла генеральному директору научно-производственного объединения „ФинТек“ представление.

По результатам рассмотрения представления погашена задолженность предприятия перед государством по арендным платежам на сумму 8 млн 358 тыс. рублей.

Надзорные мероприятия в указанной сфере продолжаются.