В Нижегородской области мать четверых детей будут судить за неисполнение родительских обязанностей

35-летняя многодетная мать из Дальнеконстантиновского района предстанет перед судом по обвинению в неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

У нерадивой матери четверо детей, самому младшему из которых всего год, а старшему восемь. Как было установлено в ходе дознания, из-за того, что женщина ненадлежащем образом исполняла свои родительские обязанности, в семье сложилась опасная ситуация. У всех детей ухудшилось здоровье, появились различные заболевания.

Ранее в отношении нерадивой матери уже было возбуждено уголовное дело. Однако, ей дали последний шанс на исправление ситуации. В настоящее время дети проживают у родственников.

Напомним, жительница Володарского района, морившая голодом шестерых детей, проведет три года в колонии.