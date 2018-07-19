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В Нижегородской области мать четверых детей будут судить за неисполнение родительских обязанностей
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В Нижегородской области мать четверых детей будут судить за неисполнение родительских обязанностей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
35-летняя многодетная мать из Дальнеконстантиновского района предстанет перед судом по обвинению в неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
У нерадивой матери четверо детей, самому младшему из которых всего год, а старшему восемь. Как было установлено в ходе дознания, из-за того, что женщина ненадлежащем образом исполняла свои родительские обязанности, в семье сложилась опасная ситуация. У всех детей ухудшилось здоровье, появились различные заболевания.
Ранее в отношении нерадивой матери уже было возбуждено уголовное дело. Однако, ей дали последний шанс на исправление ситуации. В настоящее время дети проживают у родственников.
Напомним, жительница Володарского района, морившая голодом шестерых детей, проведет три года в колонии.
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