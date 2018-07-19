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Вода вернулась в квартиры жителей поселка Тургояк
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Вода вернулась в квартиры жителей поселка Тургояк 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Благодаря вмешательству прокуратуры города Миасс, в полном объеме восстановлено холодное водоснабжение в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры поселка Тургояк, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
По многочисленным обращениям жителей Тургояка Миасского городского округа была проведена прокурорская проверка. Выяснилось, что водоснабжение поселка осуществляет НП «Пансионат Тургояк», система подачи воды которого еще второго июля 2018 года была выведена из работы в связи с окончанием срока действия договора с АО «Миассводоканал». В результате сотни жителей поселка оказались без холодного водоснабжения. Прокурор города внес в адрес исполняющего обязанности главы администрации Миасского городского округа представление об устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении.
Лишь после получения прокурорского акта руководством муниципалитета были приняты оперативные меры к возобновлению подачи коммунального ресурса. Сейчас холодное водоснабжение жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры поселка восстановлено. За время отсутствия водоснабжения чрезвычайных ситуаций в поселке не произошло. Обеспечением жителей Тургояка коммунальными услугами взято на особый контроль прокуратурой Миасса.
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