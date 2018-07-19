Что ты такое?

Это лето привело целый выводок новых названий еды, которые хотелось бы собрать вместе, чтобы потом не объяснять каждый раз, о чём идет речь. Конечно, многие из них уже встречались то там, то здесь, но это было или в не особенно раскрученных ресторанах, или в точках быстрой еды, которые долго не протянули.

Чевапчичи

Больше всего новинок принёс на рынок открывшийся недавно бар Fry. Про путин и карривурст НГС. АФИША уже писала. Но после открытия к ним добавился ещё и балканский блок. Чевапчичи — это нечто среднее между колбаской и люля-кебабом. Они так же делаются из рубленного мяса, но без шампура (и без кишки, которая держит фарш тоже). Такая удобная штука для гриля, которую можно сочетать с салатами, сдабривать соусами или есть просто как, запивая пивом.

Во Fry чевапчичи маленькие — на пару-тройку укусов и, честно говоря, имеют вкус не свежепожаренного мяса, а чего-то доведённого до товарного вида на огне перед подачей. Насколько я понимаю, происходит это от того, что они действительно уже приготовлены в сувиде. Для технологии это хорошо — кухня быстрее отдаёт блюда. Но вот это ощущение только что пожаренного фарша, изнутри которого того и гляди брызнет мясной сок, — его нет. Хотя соус (объемный, сочетающий несколько вкусов), пиво и общая атмосфера позволяют этого всего не замечать

Плескавица

Вторая новинка Fry. По сути — плоская мясная лепешка, которую жарят на гриле. Потом её можно есть, как бифштекс. В баре плескавицу подают как эдакий балканский бургер — заменив булочку двумя подсушенными на гриле питами. Получается здорово (опять же нельзя не похвалить соус), но претензия всё та же — бифштекс заранее готов. Хотя если изначально для себя решить, что перед вами просто другое блюдо и оно должно быть именно таким, то нормально. Кстати, будете заказывать — не пугайтесь розового мяса внутри котлеты. Это не значит, что она недожарена, просто приготовление в сувиде при невысоких температурах не меняет цвет фарша так радикально.

Дим-сам На самом деле, это южно-китайское (кантонское) название для небольших закусок (點心). Что-то вроде тапаса, только по-юго-восточноазиатски. В качестве таких закусок обычно выступают паровые «пельмени», которых существует несколько типов, а для каждого из них — ещё и бесчисленное количество вариаций начинок.

Новосибирске такие штуки готовили ещё в закусочной «Чайна Таун» на Вокзальной (не говоря уже о ресторанах), но для того, чтобы понять, что это такое, по-настоящему, нужно идти в специализированное место. Сейчас лучший вариант — это Shifu на Красном проспекте, но это всё же уже ресторан. А в облегченном уличном формате баоцзы можно заказать в китайской закусочной Black Dragon. Хочется верить, что делать приличные дим-самы получится в новом заведении владельцев Twiggy и «Мамина Сибиряка» под названием Dimsum Bao, которое открывается на Ленина.

Бао Китайские паровые булочки, которые можно есть сами по себе или использовать их в качестве основы для сэндвичей. Понятно, что на основе бао можно сделать банальный гамбургер. Но китайцы идут своим путём и делают начинку из томленой свинины, овощей, морепродуктов и вообще всего, что есть под рукой. Получается простая, но интересная уличная еда, которую можно приготовить за секунды.

Сандвичи с бао уже сегодня можно попробовать в кафе Pitchman (здесь, правда, их делают похожими скорее на лепешки, чем на булки). А скоро к нему присоединится Dimsum Bao.

Бань Ми Бань Ми — сэндвич, который вьетнамцам остался в наследство от французских колонизаторов, которые хозяйничали в Индокитае почти 100 лет (а присутствовали и того дольше). Делается этот сэндвич на основе классического французского багета, в который вьетнамцы пихают, что попадется под руку: колбасу, огурец, маринованную морковь, дайкон и майонез (ещё одно наследие колониализма). В принципе, Бань Ми можно сделать и на европейский манер — разрезав часть багета почти полностью. Но во Вьетнаме несколько модифицировали эту технологию и пекут для этих целей специальные короткие мини-багеты, в которых прорезают щель сверху и пихают начинку туда. Получается более плотная и надёжная конструкция.

Бань Ми сейчас уже делают в закусочной Kung Pho. Правда, заказывают их здесь, судя по всему, редко — мой готовили так долго, что можно было успеть испечь свежий багет.

Такос

Небольшие блинчики из кукурузной или пшеничной муки, которые складываются пополам, а внутрь набивается немного мяса с овощами и соусом. В оригинале овощей и соуса больше, но мы живём в Сибири и для нас мясо обходится едва ли не дешевле. Основная прелесть такос и причина их всемирной популярности — предельная простота и бесконечная вариативность. Можно добавить кукурузы, можно перца, можно сунуть какого-нибудь маринованного лука. И вот уже перед вами новое блюдо

В уличных точках такос пытались делать по очереди две закусочных, но обе закрылись. В принципе, приличные такосы давно уже делают в кафе New Mexico, где для них даже выкатывают в зал специальную тележку. Но там это не основное блюдо, а скорее закуска для антуража. Интересные (хотя и не особенно традиционные) такос можно попробовать в «Такерии» на Ленина.

Гирос

Греческое название шаурмы, которое происходит от технологии приготовления мяса — оно вращается на вертеле. Строго говоря, ничем, кроме названия, гирос от шаурмы не отличается. Разве что греки используют немного другие приправы и заворачивают смесь мяса и овощей не в тонкий лаваш, а кладут в пустотелую питу.

Приучить к этому новому слову местную публику пытается заведение Giros Master. Первая попытка его владельцев, правда, потерпела неудачу — кафе на Ленина закрылось. Но теперь эта закусочная работает на Выборной в районе педуниверситета. Может быть, там им повезет больше.