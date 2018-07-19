Убийство на центральной площади: 24-летнего парня нашли мертвым в Малой Пурге

7 июля в самом центре Малой Пурги нашли тело зверски убитого 24-летнего Александра Петрова* (имя и фамилия изменены Прим. Ред.). Его обнаружили прямо у здания районной библиотеки. Кто решился на дерзкое убийство в самом центре села?

Двое подозреваемых

Все случилось в ночь с 6 на 7 июля. В протоколах говорится, что в тот вечер Александр познакомился с компанией молодых людей, те отдыхали в центре села. Не обошлось без выпивки. А дальше компания отвела Александра за районную библиотеку и просто избила, в ход пошел нож. Парень не выдержал травм и умер. О мотивах зверского убийства остается только гадать.

По данному факту возбудили уголовное дело, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). На следующий день после трагедии задержали двух подозреваемых: 17-летнего жителя Малопургинского района и 18-летнего уроженца Агрыза. Им вот-вот предъявят обвинение.

Вашего сына нашли мертвым

Тамара (имя изменено Прим. Ред.), мама Александра, вспоминает тот день по часам. Вечером ее сын пошел к другу. В половину десятого они созвонились, Саша сказал, что идет домой. В половину одиннадцатого, Тамара сама позвонила сыну, который должен был быть уже дома. Но телефон был недоступен. А утром к женщине пришел участковый и сказал: Вашего сына нашли мертвым.

— Я, конечно, волновалась, но подумала, что Саша просто остался с ночевой и утром вернется, — рассказывает Тамара сквозь слезы. Я до последнего надеялась, что нашли не Сашу. Даже, когда приехала в морг на опознание, тело погибшего было изуродовано до неузнаваемости. Но я узнала, конечно. Какая мать не узнает своего ребенка? По шраму от операции, перенесенной в детстве, по родинкам, расположенным особым образом, по форме ногтей

До сих пор маме Александра тяжело свыкнуться с мыслью, что Саши больше нет. Тамара не понимает, за что ее сын расплатился жизнью, ведь у парня никогда не было врагов.

На здании библиотеки есть камеры, но он фиксируют только то, что происходит на площади Фото: Роман Меркушев

Я не представляю, что могло произойти. Саша никогда не вступал первым в перепалки, никогда не лез в драки Был по-детски открытым, увлекался комиксами, писал сценарии для КВН, рассказывает женщина.

Мы работали с Сашей в одном баре в 2013-2014 годах, он был официантом, — вспоминает бывшая коллега молодого человека Наталья (имя изменено Прим. Ред.). Запомнился мне добрым и общительным. Мы его очень любили! А еще он часто говорил, что обожает свою жену и дочку.

5-летняя дочка Саши пока единственная, кто не в курсе трагедии. Несмотря на то, что с женой Александр развелся, он много времени проводил с ребенком. Сейчас семья просто не знает, как объяснить 5-летней малышке, что папа к ней больше не придет

Мы давно просим поставить камеры

На трагедию в Малой Пурге бурно отреагировали жители села. Еще бы: парня зверски убили прямо на центральной площади!

Это же главная площадь села, делятся местные жители. Рядом дом культуры, администрация, почта, библиотека Везде камеры. Днем постоянно играют дети, спортсмены занимаются. Вечером отдыхает молодежь. А тут убийство! И никто ничего не видел!

На центральной площади села всегда много людей Фото: Роман Меркушев

Мы уже давно просим властей поставить камеры за библиотекой, рядом с краеведческим музеем, там очень темно. Просим правоохранителей почаще заглядывать туда во время патрулирования, говорят местные. Но безрезультатно. А ведь там частенько собираются компании, пьют. В самом музее хоть и есть охрана, но обычно ничего не видит, не слышит так и в этот раз. Страшно вдруг ситуация повторится?

Редакция IZHLIFE выражает искрение соболезнования родным и близким молодого человека.

*Все имена героев изменены.