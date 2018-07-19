Торговец ункурдинской недвижимостью предстал перед судом

Бывшему главе Ункурдинского сельского поселения прокуратура Нязепетровского района предъявила обвинение в превышении должностных полномочий, уголовное дело направлено в Нязепетровский районный суд, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

По данным следствия, обвиняемый в 2013-2015 годах незаконно передал две квартиры в селе Ункурда, находившихся в муниципальной собственности, в собственность третьих лиц, которые не имели права на получение бесплатного жилья. В результате были ущемлены права законных очередников, действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ущерб, нанесенный действиями чиновника муниципальному образованию «Ункурдинское сельское поселение Нязепетровского района Челябинской области» превысил 670 тысяч рублей. Войдя во вкус, в 2015 году обвиняемый незаконно перевел нежилое здание бывшей школы в поселке Беляево, находящееся в частной собственности, в статус жилого многоквартирного дома, в котором по документам было образовано и введено в эксплуатацию 11 квартир. Эти непригодные для проживания псевдоквартиры в дальнейшем путем оформления ряда сделок были проданы по завышенной цене конечным покупателям, приобретавшим их с целью обналичивания и хищения средств материнского капитала. Материалы по этим фактам выделены в отдельное производство.

В ходе расследования резонансного уголовного дела на имущество обвиняемого стоимостью 500 тысяч рублей наложен арест, продолжается поиск остального имущества. В поданном в суд в интересах муниципального образования исковом заявлении прокурор Нязепетровского района потребовал взыскать с сельского экс-чиновника всю сумму причиненного ущерба.