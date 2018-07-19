В Астраханской области прошло профилактическое мероприятие «Правила соблюдать — беду миновать!»

Сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из группы по работе с личным составом Отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области провели профилактическое мероприятие «Правила соблюдать — беду миновать!». Его главная цель — обратить внимание водителей на необходимость применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.

Полицейские проводили с местными жителями беседы и проверяли, как они перевозят своих детей. Взрослым рассказали, какие травмы в случае ДТП может получить не пристёгнутый ребёнок.

Родителей призвали заботиться о безопасности своих сыновей и дочерей. Сотрудники полиции вручили им листовки, в которых содержатся правила перевозки юных пассажиров.