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В Астраханской области прошло профилактическое мероприятие «Правила соблюдать — беду миновать!»
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В Астраханской области прошло профилактическое мероприятие «Правила соблюдать — беду миновать!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из группы по работе с личным составом Отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области провели профилактическое мероприятие «Правила соблюдать — беду миновать!». Его главная цель — обратить внимание водителей на необходимость применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.
Полицейские проводили с местными жителями беседы и проверяли, как они перевозят своих детей. Взрослым рассказали, какие травмы в случае ДТП может получить не пристёгнутый ребёнок.
Родителей призвали заботиться о безопасности своих сыновей и дочерей. Сотрудники полиции вручили им листовки, в которых содержатся правила перевозки юных пассажиров.
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