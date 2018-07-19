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Подорожание проезда в трамваях и троллейбусах не скажется на цене проездного
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Подорожание проезда в трамваях и троллейбусах не скажется на цене проездного 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Главной интригой проходящего в эти минуты очередного заседания Саратовской городской думы стало рассмотрение вопроса, связанного с повышением тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Авторы проекта решения предложили увеличить с 1 августа стоимость билетов в трамваях и троллейбусах до 23 рублей, а в случае безналичной оплаты — до 21 рубля.
Как объяснил замглавы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин, тарифы не пересматривались с 2015 года и необходимость их увеличения назрела в связи с повышением себестоимости пассажирских перевозок, ростом цен на топливо, энергоресурсы и запчасти для автотранспорта.
«В рамках данного решения не планируется повышения проездных билетов», — подчеркнул Роман Бусаргин.
Депутат Евгений Чернов поинтересовался у докладчика, какая стоимость проезда в соседних городах. Выяснилось, что в Самаре поездка на электрическом транспорте обходится в 25 рублей при оплате наличным и 23 — безналичным способом, в Нижнем Новгороде — 28 и 26 рублей соответственно, а в Казани -25 рублей.
Эта мера, по словам чиновника, позволит сохранить общественный транспорт на прежнем уровне и сократить количество аварийных сходов трамваев. Уже с 1 августа все салоны городского электротранспорта будут оборудованы специальными устройствами для приёма платежей по банковским картам.
Также Бусаргин пояснил, что, на сегодняшний день, себестоимость провоза пассажиров в троллейбусах и трамваях составляет 37 рублей 17 копеек. Поэтому установление тарифа на отметке в 23 рубля не покрывает полностью всех затрат транспортников. Оптимальным вариантом стало бы увеличение стоимости билетов до 65 рублей.
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