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В Березниках на ночном пожаре спасли 14 человек, шесть из них — дети
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В Березниках на ночном пожаре спасли 14 человек, шесть из них — дети 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Ночью в Березниках на ул. Мира загорелась квартира на 4 этаже. Все произошло в первом часу ночи 20 июля. До приезда пожарных 20 жильцов дома смогли самостоятельно выйти из объятого дымом здания, а 14 человек спасали пожарные.
«Звено газодымозащитной службы со спасательными устройствами вывело по лестничному маршу 14 жильцов, среди них шестеро детей от трёх до двенадцати лет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Одновременно со спасением пожарные тушили горящую квартиру. Площадь пожара составила 17 кв. метров. В ходе тушения без признаков жизни была обнаружена 57-летняя хозяйка квартиры. По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
В ликвидации были задействованы 30 человек личного состава, 3 добровольца, 8 единиц техники.
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