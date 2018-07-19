«Кинжал», «Авангард», «Сармат»: российская армия наращивает мощь

В арсенале российской армии появилось новое оружие. Например, ракета «Кинжал», которую невозможно перехватить. Ее уже назвали самым мощным оружием в мире. О том, в чем ее уникальность и какие еще разработки представило Минобороны , на телеканале «МИР 24» рассказывает ведущий программы «Союзники» Алан Бозиев.

Похоже, фантастика стала реальностью. Россия обладает оружием, не имеющим аналогов в мире. Более того, все ныне существующие системы ПРО в борьбе с этим оружием бесполезны.

Дальность полета авиационного комплекса новейшего поколения — полторы тысячи километров. Для сравнения: путь российских «Искандеров», которые, кстати, стоят на вооружение в Калининградской области , 500 километров, и это единственный недостаток комплекса. Возможно, российские конструкторы могли бы и улучшить показатели «Искандеров», но главная помеха — договоренности об ограничении размещения в Европе ракет средней дальности.

Но совсем другое дело — авиационный комплекс «Кинжал», и здесь главное слово — авиационный. Он размещен не на Земле, ракеты находятся под самолетом. Так что Москва по-прежнему соблюдает все ныне существующие договоренности.

Носителем ракеты стал истребитель-перехватчик МИГ-31. Его скорость — 3400 километров в час, максимальная высота — 30 километров. Таким образом, МИГ-31 способен пустить ракету, которая уйдет в ближний космос. Там она наберет еще большую скорость и отправится к назначенной цели. Поскольку перехватить ракету не удастся ни одной системе ПРО, цель будет уничтожена.

Завесу тайны еще в марте приоткрыл президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. Тогда он и озвучил некоторые детали, остановился на скорости ракеты.

«Одна скорость звука — один мах, от одного до пяти — сверхзвук, от пяти и больше — гиперзвук. Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. У России такое оружие есть. Уже есть», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты.

«При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал»», — рассказал президент России.

Он особо подчеркнул, что для создания «Кинжала» денег потрачено не много. Возможно, российский лидер, таким образом, ответил на стремление Вашингтона увеличить взносы постояльцев НАТО до четырех процентов ВВП. Так что деньги не всегда решают все.

В Москве на достигнутом останавливаться не собираются. Уже сейчас в серийное производство отправилась и система «Авангард». Это тоже фантастика, которая стала реальностью. Система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости.

В разработке еще и ракета «Сармат», у которой ограничений по дальности практически не будет. Планируется также создать крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и лазерный комплекс.

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