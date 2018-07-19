Миноброны опубликовало видео с «Кинжалом» в действии

Минобороны РФ представило видео испытаний новейшего комплекса «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой. О его производстве президент России Владимир Путин рассказал во время оглашения послания Федеральному собранию.

На видео производится запуск ракеты, которая отделяется от ракетоносца и направляется к цели.

В военном ведомстве сообщили, что летно-тактическое учение было проведено в первой декаде июля. В его ходе было отработаны практические действия по поражению наземных и морских целей. В учениях были задействованы авиационные ракетные комплексы «Кинжал» и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22м3, а также истребили прикрытия действий авиационных ударных групп, сообщает РЕН ТВ

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что дальность поражения «Кинжала» в три раза превышает свой сухопутный прототип, ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» и составляет 1,5 тысячи километров, передает RT.