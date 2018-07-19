Хабаровчанин получил судимость за продажу спирта в Инстаграм

Житель Хабаровска приговорен к 2 годам условно за незаконную продажу этилового спирта, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

32-летний безработный, ранее судимый за кражу, решил заработать на разнице при торговле этиловым спиртом. По объявлению в Интернете он нашел в западной части России продавца и приобрел у него 500 литров алкоголя, который собирался продать дороже в Хабаровске. После того, как заказ, поместившийся в 50 канистр, привезла транспортная компания, молодой человек сделал фотографии и разместил объявление в «Инстаграм».

Там его и увидел сотрудник полиции. Он обратился к продавцу и задержал его при продаже спирта по цене 112 тыс. рублей.

— Розничная продажа этилового спирта не допустима без лицензии, здесь же речь идет о совершении преступления в крупном размере, — сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Анатолий Григоренко.