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Хабаровчанин получил судимость за продажу спирта в Инстаграм
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Хабаровчанин получил судимость за продажу спирта в Инстаграм 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Житель Хабаровска приговорен к 2 годам условно за незаконную продажу этилового спирта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
32-летний безработный, ранее судимый за кражу, решил заработать на разнице при торговле этиловым спиртом. По объявлению в Интернете он нашел в западной части России продавца и приобрел у него 500 литров алкоголя, который собирался продать дороже в Хабаровске. После того, как заказ, поместившийся в 50 канистр, привезла транспортная компания, молодой человек сделал фотографии и разместил объявление в «Инстаграм».
Там его и увидел сотрудник полиции. Он обратился к продавцу и задержал его при продаже спирта по цене 112 тыс. рублей.
— Розничная продажа этилового спирта не допустима без лицензии, здесь же речь идет о совершении преступления в крупном размере, — сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Анатолий Григоренко.
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