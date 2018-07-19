«Я пытался их успокоить»: портреты узников Освенцима от польского фотографа Вильгельма Брассе

В 1940 году 23-летний польский фотограф Вильгельм Брассе оказался в лагере смерти Освенцим . После оккупации Польши он попал на допрос к офицеру СС, на котором отказался дать клятву верности Гитлеру, и его отправили в тюрьму на три месяца. После фотограф пытался бежать в Венгрию , чтобы присоединиться к польским войскам, но его поймали на границе и отправили в Аушвиц-Биркенау.

Брассе пришлось работать в концлагере фотографом, поскольку нацисты хотели, чтобы он документировал результаты их экспериментов над заключенными. Фотограф вспоминал, что сделал от 40 до 50 тысяч «идентификационных снимков» в 1940-1945 годах. После прихода советских войск на территорию Польши Брассе и других узников угнали в концлагерь Эбензее. Лишь в мае 1945 года их освободили американские солдаты.

После освобождения и конца войны Вильгельм Брассе пытался вернуться к фотографии, но каждый раз, когда он смотрел в видоискатель, перед его глазами вставали изможденные фигуры заключенных концлагерей. Он отказался от фотографирования и открыл другой бизнес.

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Через полтора года заключения в Освенциме фотограф встретил Йозефа Менгеля — немецкого врача, известного проведением бесчеловечных медицинских опытов над заключенными. Брассе пришлось фотографировать результаты его экспериментов.

Однажды ему пришлось снимать смерть узников от газа «Циклон Б».

Фотография 14-летней польской девочки Чеславы Квоки вдохновила поэтессу Терезу Эдвардс и художницу Лори Шрайнер на создание книги Painting Czesława Kwoka («Портрет Чеславы Квоки»). Книга, посвященная памяти детей — жертв холокоста, получила награду LIFE Award.

Как фотографа, Брассе отличало особое умение успокаивать клиентов ателье, где он работал до войны.

В интервью Брассе вспоминал, что ему было стыдно перед фотографируемыми узниками, он пытался их успокоить, но ничем не мог им помочь, боясь нарушить приказ.

Спустя много лет фотограф вернулся уже в музей Аушвиц-Биркенау при концлагере, чтобы поделиться воспоминаниями с посетителями. У него была при себе фотокамера, но он не сделал ни одного снимка.

Умер Вильгельм Брассе в возрасте 94 лет в своем родном городе Живце, оставив жену, двоих детей и пятерых внуков.