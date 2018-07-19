К 2022 году вылов рыбы в ДФО может увеличиться на 1,8 миллиона тонн

О том, что это может значить для науки, бизнеса и потребителей, «РГ» спросила у главного специалиста — советника директора ТИНРО-Центра, к.б.н. Валерия Акулина.

Валерий Николаевич, почему было решено вернуться к этим исследованиям?

Валерий Акулин: Развитие рыбного комплекса в значительной степени зависит от обеспеченности ресурсами. Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну повезло — он располагает одной из самых богатых ресурсных баз. В советское время это позволяло ежегодно увеличивать уловы и довести их почти до пяти миллионов тонн.

Тогда исследования от Арктики до Антарктики вела и рыбохозяйственная наука. Было несколько разовых работ, показавших, что ресурсы есть и на больших глубинах — от 500 метров и ниже. Но это не вылилось в масштабный промысел, потому что рыбакам было что ловить и в более доступных районах. В 70-80 годы прошлого века у них имелись минтай, который они полностью даже не могли освоить, и сардина иваси, находившаяся на пике своей численности.

Позже, когда основополагающей целью рыбаков стала прибыль, все их усилия сосредоточились на объектах, хорошо востребованных на внешнем рынке — минтае, крабе, сельди. Но некоторые компании, планирующие длительное развитие, стали искать свободные ниши и вспомнили про глубоководный промысел. Первым к нему, и довольно успешно, приступил один из рыболовецких колхозов в Приморском крае . Компания стала развивать направление, активнее привлекать науку. Вот так совпали наши желания: рыбаков — идти на перспективные объекты, науки — работать на незаезженной дороге. Это стало поводом для появления меж­отраслевой целевой программы «Исследования и освоение биоресурсов глубоководного пояса дальневосточных морей». Документ предусматривает работы на глубинах до двух тысяч метров в северных морях. Так что экспедиция проводилась уже в рамках этого документа, который поддержали и Росрыболовство , и Российская академия наук

Какие еще темы, кроме снабжения рыбаков рекомендациями по вылову, затрагивает документ?

Валерий Акулин: Целый комплекс, разделенный на три больших блока: разведка состояния ресурсов, орудия лова, с помощью которых их можно изымать, получаемая продукция.

Традиционно для рыбного хозяйства было важным все, связанное с производством пищевой продукции, а выпуск удобрений и кормов для сельского хозяйства отодвигался на второй план. Но сегодня мощное развитие аквакультуры требует хорошей кормовой базы, основой которой является рыбная мука. Ее производят из отходов переработки или из малоценных водных биологических ресурсов. Интерес к последним существенно возрос. Так что востребованными станут мезопелагические рыбы, которых насчитывается около 40 видов. В дальневосточных морях, по нашим экспертным оценкам, их запасы составляют десятки миллионов тонн. Но добытчики работают на скоплениях, а эти рыбы находятся в рассеянном состоянии. Если научиться их концентрировать, чтобы можно было использовать трал или кошелек, то уловы вырастут в два-три раза.

Как это сделать? С помощью ультразвука?

Валерий Акулин: Как вариант. И тут нет никакой фантастики. В 70-80 годы прошлого века ТИНРО успешно занимался возможностью управления поведением промысловых объектов с помощью акустики. Это были хорошо финансируемые исследования двойного назначения, в результате которых появились аппараты, способные привлекать и отпугивать рыбу. Их действие основано на имитации звуков, издаваемых самими рыбами или морскими животными. Так что подход к задаче есть, но для того, чтобы решить ее таким образом, нужна более современная и совершенная дорогая аппаратура.

Надо быть готовым к очередному уходу из наших морей сардины иваси и уже наметившемуся снижению численности минтая

На практике же мы умеем концентрировать рыб с помощью света.

Увеличение объемов промысла — задача, стоящая на государственном уровне. Вы предложите свой вариант решения?

Валерий Акулин: Три первых года будут отданы поисковым исследованиям, четвертый — их апробации, на пятом начнется практическое применение рыбаками. Вся программа оценивается в 1,2 миллиарда рублей, но, если нам удастся ее выполнить, прибыль от реализации новых объектов составит 29 миллиардов. Мы предполагаем, что к 2022 году при наличии финансирования со стороны государства и рыбаков вылов на Дальнем Востоке увеличится на 1,8 миллиона тонн, за счет чего общероссийский вырастет почти до шести миллионов тонн.

На 100 тысяч тонн смогут вырасти уловы за счет глубоководных объектов, например, черного макруруса. Он имеет плотное мясо и не похож на имеющийся в продаже вид. Еще десять тонн добавят высокоценные крабы. Но больше всего — мезопелагические виды. Это самая трудная из поставленных задач, но и самая многообещающая.

Реализация программы позволит увеличить производство пищевой продукции на 150 тысяч тонн, а кормовой муки — на 340 тысяч тонн. Еще один эффект программы — импульс для развития сельского хозяйства.

Все это в интересах рыбаков. Они готовы помогать?

Валерий Акулин: Рыбаки могут профинансировать до 30 процентов стоимости программы. Они станут работать с нами по промыслу большей части пищевых объектов. Но на первом этапе исследований и добычи мезопелагических рыб нужна помощь государства. Этого еще не делал никто, и надо показать, как извлекать ресурс и что из него производить.

Здесь вступают в силу законы экономики. Одно дело за два часа извлечь тралом минтай, другое — провести глубоководное траление, занимающее восемь часов. Поэтому нужны объекты, способы добычи и продукты, которые дадут прибыль.

Можете дать прогноз — когда начнется массовый глубоководный промысел?

Валерий Акулин: В ближайшие пять лет вряд ли. Но изменить ситуацию под силу двум вещам: очередному уходу из наших морей сардины иваси и уже наметившемуся снижению численности минтая. Как только его станет совсем мало, освободится флот. Неиспользуемый нужно будет пилить на металл, а потом, к следующему повышению запасов какого-то массового объекта, строить новый.

Исходя из этого, будущее рыболовства заключается в применении многоцелевых судов, способных вести разные виды промысла, в том числе и глубоководный. Иначе мы будем слишком зависимы от основной сырьевой базы. На Дальнем Востоке до 90 процентов промысла составляют минтай, сельдь, лососи, сардина, скумбрия и сайра. Да, если убрать сельдь, катастрофы не будет, но если минтай…. Нас ждет крайне тяжелая ситуация, которая отразится на всем рыболовстве. Лососи и минтай, судя по всему, уже прошли пики численности, и дальше ожидается снижение. В целом же объектов, все время имеющих высокую численность, не существует, и мы должны это учитывать.