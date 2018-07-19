В Урдоме накопивший долгов мужчина сбежал от судебных приставов

Мужчина выбрал не самый удачный вариант спрятаться

300 тысяч рублей в счет алиментов — именно столько задолжал двум детям житель Урдомы. Расставаться с деньгами мужчина не хотел, и на него объявили охоту судебные приставы Ленского района.

— Мужчина долго нигде не работает, перебивается случайными заработками. Его уже привлекали к административной ответственности. Да и от встреч с судебным приставом-исполнителем стал всячески уклоняться, в результате чего был объявлен в розыск, — пояснили в ведомстве.

Во время проверки в поселке судебных приставов насторожил заброшенный дом. Сотрудник обнаружил прятавшегося в огороде за сараем разыскиваемого должника. Мужчине ничего не оставалось, как проследовать за представителем власти. В отношении неудачного игрока в прятки был составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ , санкции которой предусматривают штраф от 1000 до 2500 рублей.

Если в ближайшее время мужчина не предпримет мер к трудоустройству и исполнению своих родительских обязанностей, ему грозит уже уголовная ответственность за неуплату алиментов.