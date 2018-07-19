Ещё
В Урдоме накопивший долгов мужчина сбежал от судебных приставов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Урдоме накопивший долгов мужчина сбежал от судебных приставов 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Мужчина выбрал не самый удачный вариант спрятаться
300 тысяч рублей в счет алиментов — именно столько задолжал двум детям житель Урдомы. Расставаться с деньгами мужчина не хотел, и на него объявили охоту судебные приставы Ленского района.
— Мужчина долго нигде не работает, перебивается случайными заработками. Его уже привлекали к административной ответственности. Да и от встреч с судебным приставом-исполнителем стал всячески уклоняться, в результате чего был объявлен в розыск, — пояснили в ведомстве.
Во время проверки в поселке судебных приставов насторожил заброшенный дом. Сотрудник обнаружил прятавшегося в огороде за сараем разыскиваемого должника. Мужчине ничего не оставалось, как проследовать за представителем власти. В отношении неудачного игрока в прятки был составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф от 1000 до 2500 рублей.
Если в ближайшее время мужчина не предпримет мер к трудоустройству и исполнению своих родительских обязанностей, ему грозит уже уголовная ответственность за неуплату алиментов.
29.ru: последние новости
«Было сложновато»: пенсионерка Поморья стала финалисткой на конкурсе компьютерной грамотности «Все перспективы есть»: полпред президента оценил готовность Поморья исполнить майские указы Путина «Бесполезный инструмент»: садоводы Северодвинска протестуют против «мусорного» митинга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления51
Россия готовит ответный удар по Украине286
Установлены отравители Скрипалей125
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17299
Российский певец покончил с собой202
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение