На директора заповедника Шульган-таш подали в суд за строительство туалета

На 26 июля назначено судебное заседание в Белорецком межрайонном суде Башкирии по иску регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия. Истец считает, что директор заповедника «Шульган-таш» Михаил Косарев нарушил требования законодательства при строительстве туалета для отдыхающих.

На сайте управления говорится, что ФГБУ «Государственный заповедник „Шульган-Таш“ в лице его директора без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия организовал земляные и иные работы в непосредственной близости от Каповой пещеры.

»В ходе проведенной проверки было установлено, что возле входа на территорию заповедника «Шульган-Таш» была произведена выемка грунта протяженностью около 30 м, произведен монтаж общественного туалета с выгребной ямой. На территории природного заповедника были зафиксированы следы тяжелой техники», — сообщается на сайте управления.

Как сообщил UFA.AIF.RU Михаил Косарев, первое судебное заседание по этому вопросу состоялось в марте в судебном участке по Бурзянскому району. Решение было принято в пользу директора заповедника. Истец подал апелляцию, 26 июля в 14.00 ожидается повторное рассмотрение.