На директора заповедника Шульган-таш подали в суд за строительство туалета 

На 26 июля назначено судебное заседание в Белорецком межрайонном суде Башкирии по иску регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия. Истец считает, что директор заповедника «Шульган-таш» Михаил Косарев нарушил требования законодательства при строительстве туалета для отдыхающих.
На сайте управления говорится, что ФГБУ «Государственный заповедник „Шульган-Таш“ в лице его директора без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия организовал земляные и иные работы в непосредственной близости от Каповой пещеры.
»В ходе проведенной проверки было установлено, что возле входа на территорию заповедника «Шульган-Таш» была произведена выемка грунта протяженностью около 30 м, произведен монтаж общественного туалета с выгребной ямой. На территории природного заповедника были зафиксированы следы тяжелой техники», — сообщается на сайте управления.
Как сообщил UFA.AIF.RU Михаил Косарев, первое судебное заседание по этому вопросу состоялось в марте в судебном участке по Бурзянскому району. Решение было принято в пользу директора заповедника. Истец подал апелляцию, 26 июля в 14.00 ожидается повторное рассмотрение.
«Управление инициировало проверку строительства тёплого туалета после скандального случая с очисткой рисунка верблюда в Каповой пещере, — считает Михаил Николаевич. — У меня есть заключения археологов, что земля, на которой велись строительные работы, не представляет ценности. На этом месте когда-то была деревня, там и так всё было перекопано. Туалет возводился по щадящим технологиям, как это полагается на особо охраняемых природных территориях. Находится он в двух километрах от Каповой пещеры, рассчитан на четыре места, оборудован пандусами, есть тёплая вода для мытья рук. Данный объект предусмотрен генпланом развития музейно—экскурсионного комплекса заповедника «Шульган-таш», утвержденным Минприроды России».