Фитнес-браслеты или приложения: что эффективнее для контроля активности

Рассмотрим, как справляются с основными функциями умные браслеты и программы для смартфонов.

Шагомер

Браслеты: функция шагомера есть абсолютно во всех умных браслетах. Это отличная мотивация для любого человека, который хочет держать себя в хорошей форме. Трекер круглосуточно следит за ежедневной активностью своего владельца, и если ее уровень не дотягивает до нормы, напоминает, что пора пробежаться или пройти пару остановок пешком. Один из самых дешевых и популярных сейчас фитнес-браслетов — Xiaomi Mi Band 2. Он точно рассчитывает шаги и почти не чувствуется на руке. Если вы плаваете, отследить результат поможет другой бюджетный и при этом водонепроницаемый браслет Huawei Honor Band 3. Не можете решить, чем заняться, предлагаем пройти тест: какой вид спорта подойдет именно вам?

Приложения: тоже могут считать шаги. В отличие от браслетов в телефонах есть еще несколько функций. Например, одна из самых популярных мобильных программ Noon позволяет делиться информацией о дистанции и времени совершенной пробежки в соцсетях и даже соревноваться с друзьями. Другое приложение Nike+ запоминает вашу любимую музыку и включает подбадривающие треки, как только вы начинаете бежать. Но у всех мобильных программ есть и существенный минус — реклама. Перед тем как начать пробежку, придется просмотреть несколько бесполезных роликов, а за каждую дополнительную опцию вас в любой момент могут попросить доплатить.

Измерение пульса

Браслеты: при занятиях спортом очень важно не переусердствовать, иначе это будет плохо сказываться на состоянии здоровья. Фитнес-браслет измеряет сердечные сокращения на протяжении дня и ночи, высчитывает средние показатели. Функция непрерывного мониторинга пульса есть у Sony SmartBand 2 SWR12 и у Samsung Gear Fit2 Pro. Если количество ударов сердца в минуту превысит норму, девайс попросит вас остановиться и отдохнуть.

Приложения: могут измерять пульс только в определенные промежутки времени, например, перед тренировкой или после. Для этого вам придется приложить к телефону палец. Самые точные измерения у приложений Runtastic Heart Rate Monitor, Instant Heart Rate и Cardiio.

Расчет калорий

Браслеты: эта полезная опция, которая есть в спортивных гаджетах, особенно пригодится тем, кто хочет похудеть или удержать фигуру в идеальной форме. Вы будете видеть, сколько калорий нужно сжигать ежедневно, чтобы не набрать вес. Для некоторых браслетов разработаны специальные приложения, в памяти которых есть продукты с рассчитанным количеством калорий. Вы можете следить, какой объем жиров потребили за день. Если хотите трекер с функцией подсчета калорий, рассмотрите модели Microsoft Band, PulseOn, Basis Peak и Mio Aplha 2.

Приложения: с помощью приложений рассчитать количество потребляемых калорий гораздо легче. После того как вы скачали программу, нужно ввести основные параметры — пол, возраст, рост и вес. На их основе приложение рассчитает индекс массы тела и выдаст ежедневную норму калорий и необходимую программу тренировок индивидуально для вас. Перед началом обеда сканируете блюдо или вбиваете его название, и приложение показывает, сколько в нем белков, жиров и углеводов. Так вы сможете выбрать варианты здорового обеда. В браслетах основной акцент делается на сжигании калорий. В рейтинге лучших приложений для контроля за питанием первые строчки занимают My FitnessPal, Lifesum и Fat Secret.

Подбор индивидуальных программ тренировок

Браслеты: как показали исследования, ношение фитнес-браслетов помогало людям больше двигаться, заниматься спортом и меньше сидеть. Особенно сильно мотивируют тренеры, позволяющие составлять программы индивидуальных тренировок. Но этой функцией обладают уже более дорогие браслеты. Так, Samsung Gear Fit2 Pro сам создает график тренировок и ведет дневник питания, а в Fitbit Charge 2 есть даже гид по дыханию. Гаджеты присылают уведомления, когда пора пройтись или сходить на тренировку. Кстати, можно заняться фитнесом прямо в офисе.

Приложения: чаще всего индивидуальные тренировочные программы в приложениях составляются платно. За дополнительные деньги приложение поможет подготовиться к марафону, рассчитать время и количество пробежек для конкретного пользователя. Перед каждой тренировкой вам будет приходить уведомление. Так, приложение Endomondo само анализирует ваши скоростные показатели и ставит цели, а Charity Miles даже начисляет деньги за преодоленное расстояние. Правда, потом они перечисляются на благотворительность.

Мониторинг сна Браслеты: большинство фитнес-браслетов (IWOWN i6 HR, Amazfit Cor и другие) умеют отслеживать активные и пассивные стадии сна и даже будить владельца, если он слишком заспался. Девайс сам выбирает оптимальное время для пробуждения, когда считает, что человек полностью отдохнул. Пользователи отмечают, что просыпаться от вибрирующего на руке браслета гораздо приятнее, чем от громкого рингтона на телефоне.

Приложения: есть несколько приложений, которые записывают процент качества сна и среднее время в постели. Чтобы отследить фазы, телефон придется положить под простыню, тогда программа сможет разбудить вас во время быстрого сна. Но никакой гарантии нет, потому что вы можете перевернуться и спать на другой стороне кровати. Приложение Sleep Cycle записывает процент качества сна и будит в период легкого сна. А чтобы заработала мобильная программа Beddit, придется купить ультратонкий датчик-пленку.

Измерение водного баланса

Браслеты: для поддержания здорового образа жизни необходимо потреблять определенное количество воды. Оно зависит от индивидуальных особенностей организма, активности и климата. Объем жидкости с помощью специальных датчиков способны высчитать только некоторые модели фитнес-браслетов. Например, смарт-браслет LVL с помощью инфракрасного излучения просвечивает кожный покров и оценивает уровень воды. Когда фиксируется ее нехватка, трекер начинает вибрировать, а владельцу срочно нужно выпить воды.

Приложения: чтобы контролировать количество потребляемой воды, придется скачать отдельное приложение. И если браслет сам определяет, когда пополнить запасы, то в программах для смартфона, среди которых Waterbalance, Hydro Coach, Water Your Body и другие, сначала придется внести все данные о себе: рост, вес, активность. И только после этого программа сможет составить график напоминаний.

Что же лучше?

Полноценно перейти на здоровый образ жизни поможет фитнес-браслет. Он будет контролировать вас и днем, и ночью, не даст расслабиться. Чтобы получить все опции, которые встроены в умный девайс, вам придется скачать на смартфон несколько приложений, и они будут периодически доставать вас рекламой и платными приложениями. Проще один раз заплатить две-три тысячи за браслет.

Приобрести умный браслет вы можете в интернет-магазине «Хит покупки». Модели оснащены функцией шагомера и подсчета калорий, измерением расстояния, мониторинга сна, а также браслеты отправляют вибросигналы о сообщениях и звонках.

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