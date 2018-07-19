Ещё
В Пермском крае появится новый мост через реку Чусовая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае появится новый мост через реку Чусовая 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пресс-служба администрации Пермского края сообщила, что вопрос строительства моста через реку Чусовая решён окончательно. До конца июля 2018 года предполагается получить разрешение на строительство нового моста и подъездов к нему.
Новый мост построят параллельно существующему. Старый в ходе строительства тоже будет реконструирован. На период реконструкции движение транспорта не будет прерываться. Также на новом мостовом переходе будет предусмотрен тротуар для пешеходов.
В рамках проекта будут реконструированы участки автомобильной дороги до мостового перехода через реку Чусовая со стороны посёлка Пальники и после мостового перехода до пересечения с улицей Цимлянской, где появится двухуровневая транспортная развязка.
Проектная документация нового моста будет разработана до конца 2018 года.
Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 миллиардов рублей, в том числе более 9,5 миллиардов рублей — из федерального бюджета, 1,4 миллиарда рублей будет выделено из региональной казны, 3,1 миллиарда рублей — средства концессионера.
АиФ Пермь: последние новости
Что изменилось в работе Фонда капремонта с подрядчиками? Когда жители Кизела и Губахи получат деньги на новое жильё? В Прикамье готовятся согласовать границы с Кировской областью и Удмуртией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления55
Россия готовит ответный удар по Украине287
Установлены отравители Скрипалей125
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17308
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение