В Пермском крае появится новый мост через реку Чусовая

Пресс-служба администрации Пермского края сообщила, что вопрос строительства моста через реку Чусовая решён окончательно. До конца июля 2018 года предполагается получить разрешение на строительство нового моста и подъездов к нему.

Новый мост построят параллельно существующему. Старый в ходе строительства тоже будет реконструирован. На период реконструкции движение транспорта не будет прерываться. Также на новом мостовом переходе будет предусмотрен тротуар для пешеходов.

В рамках проекта будут реконструированы участки автомобильной дороги до мостового перехода через реку Чусовая со стороны посёлка Пальники и после мостового перехода до пересечения с улицей Цимлянской, где появится двухуровневая транспортная развязка.

Проектная документация нового моста будет разработана до конца 2018 года.

Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 миллиардов рублей, в том числе более 9,5 миллиардов рублей — из федерального бюджета, 1,4 миллиарда рублей будет выделено из региональной казны, 3,1 миллиарда рублей — средства концессионера.