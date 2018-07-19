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Компания «Стройтрансгаз» будет участвовать в строительстве моста через реку Чусовая в Пермском крае
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Компания «Стройтрансгаз» будет участвовать в строительстве моста через реку Чусовая в Пермском крае 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: В-курсе.ру
Губернатор Пермского края Максим Решетников, главный концессионер проекта ООО «Пермская концессионная компания», проектировщик «Институт „Стройпроект“» и генеральный подрядчик «Стройтрансгаз» обсудили строительство моста через реку Чусовую, [передает] (https://ura.news/news/1052343420) URA.RU.
Отмечается, что это один из наиболее масштабных проектов в крае. Строительство будет идти поэтапно. Первый этап — строительство нового двухполосного моста рядом с действующим. Второй этап — реконструкция существующего моста.
По информации издания, на проект потратят 14 млрд руб. Разрешение на строительство предполагается получить до конца июля 2018 года.
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