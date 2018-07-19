Компания «Стройтрансгаз» будет участвовать в строительстве моста через реку Чусовая в Пермском крае

Отмечается, что это один из наиболее масштабных проектов в крае. Строительство будет идти поэтапно. Первый этап — строительство нового двухполосного моста рядом с действующим. Второй этап — реконструкция существующего моста.

По информации издания, на проект потратят 14 млрд руб. Разрешение на строительство предполагается получить до конца июля 2018 года.