Компания «Стройтрансгаз» будет участвовать в строительстве моста через реку Чусовая в Пермском крае 

Губернатор Пермского края Максим Решетников, главный концессионер проекта ООО «Пермская концессионная компания», проектировщик «Институт „Стройпроект“» и генеральный подрядчик «Стройтрансгаз» обсудили строительство моста через реку Чусовую, [передает] (https://ura.news/news/1052343420) URA.RU.
Отмечается, что это один из наиболее масштабных проектов в крае. Строительство будет идти поэтапно. Первый этап — строительство нового двухполосного моста рядом с действующим. Второй этап — реконструкция существующего моста.
По информации издания, на проект потратят 14 млрд руб. Разрешение на строительство предполагается получить до конца июля 2018 года.