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В АО «Транснефть — Приволга» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
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В АО «Транснефть — Приволга» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По итогам общего зачета первое место с большим преимуществом заняла команда Волгоградского РНУ, ставшая победителем в трех видах программы из четырех, уступив в пожарной эстафете только хозяевам соревнований — команде Саратовского РНУ, занявшей в общем зачете второе место. Третье место завоевала команде ДПД Бугурусланского РНУ. Лучшим в преодолении стометровой полосы с препятствиями стал представитель Волгоградского РНУ Андрей Свечкарев, с результатом 27,45 секунды. Кубки и дипломы победителям на церемонии закрытия вручил главный судья соревнований — начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть — Приволга» Максим Кучин.
Победители и призеры регионального этапа войдут в сборную команду АО «Транснефть — Приволга», которая примет участие в соревнованиях ДПД ПАО «Транснефть» в начале августа в г. Йошкар-Оле.
Конкурс среди добровольных пожарных дружин АО «Транснефть — Приволга» организуется ежегодно с целью повышения боеготовности ДПД на объектах общества по предупреждению и тушению возможных пожаров, совершенствования навыков и приемов работы с пожарно — техническим оборудованием. В состав добровольных пожарных дружин АО «Транснефть — Приволга» в подразделениях входят рядовые сотрудники — водители, электромонтеры, слесари, механики, линейные трубопроводчики — всего более 450 человек. Члены ДПД проходят соответствующее обучение и участвуют в регулярных учебно-тренировочных занятиях на своих объектах. Лучшие ежегодно участвуют в соревнованиях на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины».
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