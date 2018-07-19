Космические войска РФ получили на вооружение боевой лазер

В Космических войсках России начали отрабатывать применение боевого лазерного комплекса «Пересвет», поступившего в распоряжение военных. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны страны.

Новейшее оружие впервые получено войсками в рамках государственной программы вооружения. Его действие основано на новых физических принципах.

В настоящее время военные осваивают технику. Для несения боевого дежурства в местах дислокации комплекса подготовили необходимую инфраструктуру. Технику размещают в специальных сооружениях. Возвели их и для дежурных смен.

Как отмечают в Минобороны , в процессе подготовки личный состав изучает теоретическую часть в учебных классах. Практику военные сразу же отрабатывают на боевой технике.

По словам начальника штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал-майора Анатолия Нестечука, личный состав подразделений, на вооружение которых поступил «Пересвет», отправили на переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.

«Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению», — заключил Нестечук.

В июле ВКС России провели успешные испытания гиперзвуковых ракет «Кинжал». Входе тренировок отрабатывались практические действия, направленные на поражение сил предполагаемого противника как на земле, так и на море.