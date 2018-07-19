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Космические войска РФ получили на вооружение боевой лазер
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Космические войска РФ получили на вооружение боевой лазер 

360tv.ru 1 час назад
В Космических войсках России начали отрабатывать применение боевого лазерного комплекса «Пересвет», поступившего в распоряжение военных. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны страны.
Новейшее оружие впервые получено войсками в рамках государственной программы вооружения. Его действие основано на новых физических принципах.
В настоящее время военные осваивают технику. Для несения боевого дежурства в местах дислокации комплекса подготовили необходимую инфраструктуру. Технику размещают в специальных сооружениях. Возвели их и для дежурных смен.
Как отмечают в Минобороны, в процессе подготовки личный состав изучает теоретическую часть в учебных классах. Практику военные сразу же отрабатывают на боевой технике.
По словам начальника штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал-майора Анатолия Нестечука, личный состав подразделений, на вооружение которых поступил «Пересвет», отправили на переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.
«Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению», — заключил Нестечук.
В июле ВКС России провели успешные испытания гиперзвуковых ракет «Кинжал». Входе тренировок отрабатывались практические действия, направленные на поражение сил предполагаемого противника как на земле, так и на море.
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